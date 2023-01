Qu’est-ce que le owned media?

Le Owned media désigne les canaux de communication et de marketing qui sont directement contrôlés par une entreprise, comme son site web, ses réseaux sociaux, ses newsletters et ses blogs. Le Owned media permet à une entreprise de communiquer directement avec ses clients et de contrôler le message qu’elle souhaite faire passer.

Le Owned media est un élément clé de la stratégie de marketing d’une entreprise car il lui permet de créer une présence en ligne et de développer une relation de confiance avec ses clients. Il permet également à une entreprise de collecter des données sur ses clients et de les utiliser pour affiner sa stratégie de marketing.

Le Owned media est souvent utilisé en complément des autres types de médias, comme le Paid media (médias payants) et le Earned media (médias gagnés), pour créer une stratégie de marketing omnicanale. Il est important de bien gérer son Owned media pour en maximiser l’efficacité et en obtenir un retour sur investissement optimal.