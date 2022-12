Quelle est la définition des actions préférentielles participatives ou Participating Preferred Stock?

Les actions préférentielles participatives, ou participating preferred stock, sont un type d’actions qui confèrent aux détenteurs des droits de participation aux bénéfices de l’entreprise, en plus des droits de vote et des droits de préférence en cas de liquidation.

Les actions préférentielles participatives sont souvent utilisées dans le cadre de levées de fonds et d’opérations de fusion et acquisition, et sont généralement accordées aux investisseurs qui apportent un capital important à l’entreprise. Elles sont souvent conçues pour inciter les investisseurs à participer à la croissance de l’entreprise et à bénéficier de sa performance.

Les actions préférentielles participatives sont généralement rémunérées à un taux fixe, qui peut être supérieur au taux de rémunération des actions ordinaires. Elles peuvent également comporter des droits de conversion en actions ordinaires, ce qui permet aux détenteurs de participer pleinement aux bénéfices de l’entreprise.