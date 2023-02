Quelle est la définition du SEA(Search Engine Advertising)?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le SEA (Search Engine Advertising) est une forme de publicité en ligne qui consiste à placer des annonces payantes dans les résultats de recherche des moteurs de recherche, tels que Google, Bing, Yahoo, etc. Lorsqu’un utilisateur effectue une requête associée à des mots-clés spécifiques, les annonces SEA apparaissent en haut ou en bas des résultats de recherche, généralement en surbrillance pour les différencier des résultats organiques.

Le SEA fonctionne sur une base d’enchères, où les annonceurs paient pour leur annonce lorsqu’un utilisateur clique sur celle-ci. Les annonceurs peuvent cibler leur publicité en fonction de différents critères, tels que le lieu, l’âge, le sexe, les centres d’intérêt, etc.

Le SEA est un moyen rapide et efficace d’améliorer la visibilité d’un site web et de générer du trafic qualifié vers le site. Il peut également être utilisé pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que la génération de leads, la vente de produits, l’augmentation du trafic, etc.