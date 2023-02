Qu’est ce que la Visibilité organique sur google?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La visibilité organique sur Google désigne la capacité d’un site web à apparaître dans les résultats de recherche naturels (non payants) de Google pour des requêtes associées à des mots-clés spécifiques. La visibilité organique peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que la qualité et la pertinence du contenu, la structure du site, la qualité des liens entrants et sortants, etc.

L’objectif du référencement naturel (SEO) est d’améliorer la visibilité organique d’un site web sur Google en optimisant les différents facteurs qui influencent le classement des résultats de recherche. Plus un site est visible dans les résultats de recherche organiques de Google, plus il est susceptible d’être vu par les utilisateurs et de générer du trafic qualifié vers le site.

En conclusion, la visibilité organique sur Google désigne la capacité d’un site web à apparaître dans les résultats de recherche naturels de Google pour des requêtes associées à des mots-clés spécifiques. L’objectif du SEO est d’améliorer la visibilité organique d’un site en optimisant les différents facteurs qui influencent le classement des résultats de recherche.