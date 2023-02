La signature électronique est l’un des outils indispensables pour toute entreprise qui souhaite faire sa transformation numérique. La signature électronique est utile pour de nombreux départements de l’entreprise, Direction générale, RH, opérations, ainsi que les directions commerciales. Outre le suivi des échanges elle permet de développer des atouts concurrentiels dès lors qu’elle est parfaitement intégrée dans les process, l’exemple des ventes l’illustre parfaitement en accélérant le processus de vente qui sans signature électronique peut ralentir considérablement le délai de closing.

Pour bien sélectionner la solution de signature électronique la plus adaptée à votre entreprise, il convient de bien cerner les besoins de vos différentes directions, d’identifier les contraintes opérationnelles et bien entendue légale concernant son usage. En fonction de votre activité, type de documents, les certifications nécessaires pourront être différentes.

Un point important à évaluer et que la signature électronique est une action qui s’intègre dans un processus d’édition de documents, de suivi de ses modifications, de stockage de données, d’habilitations à recueillir, et d’archivage des documents. Les fournisseurs de solutions de signature électronique proposent de plus en plus de services associés, et inversement des solutions d’élaboration contractuelle ou de stockage de données intègrent la fonction de signature électronique. Il convient par conséquent d’ouvrir le champs de vision pour en tenir compte et éviter de se retrouver avec des doublons en terme de services, voire des incompatibilités.

Quels sont les critères importants à considérer lors du choix d’une solution de signature électronique ?