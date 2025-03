Letsignit lance « Sondages »: collecter des retours clients et collaborateurs n’a jamais été aussi simple

Letsignit, expert européen des solutions de gestion de signatures mail, annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle fonctionnalité « Sondages », permettant aux entreprises d’intégrer des enquêtes interactives directement dans leurs signatures mail.

Dans un contexte économique où l’expérience client et l’engagement collaborateur déterminent plus que jamais la performance des organisations, la collecte de feedback s’impose comme un levier stratégique incontournable. Pourtant, selon plusieurs études sectorielles, les taux de réponse aux enquêtes traditionnelles peinent à dépasser les 20%, compromettant la représentativité des données recueillies et, par conséquent, la pertinence des décisions qui en découlent.

Cette situation s’explique largement par la complexité des dispositifs actuels. Les outils d’enquête classiques, bien que nombreux sur le marché, présentent un défaut structurel majeur : ils contraignent systématiquement les destinataires à quitter leur environnement de travail habituel pour accéder à des plateformes externes. Ce parcours discontinu, qui exige temps et effort, génère une friction qui se traduit par des abandons massifs.

C’est précisément à cette problématique que s’attaque Letsignit avec sa fonctionnalité « Sondages ». En intégrant directement le sondage dans la signature mail, l’entreprise élimine l’obstacle principal au recueil d’information. Le destinataire peut désormais exprimer son opinion d’un simple clic, sans modification de son environnement, dans un format visuel et intuitif.

En combinant simplicité d’utilisation pour le destinataire et collecte immédiate des résultats pour l’administrateur, cette innovation s’inscrit dans une tendance de fond : l’intégration fluide des outils de feedback dans les canaux de communication existants, plutôt que leur multiplication.

Une innovation née d’un hackathon interne.

La fonctionnalité « Sondages » est le fruit du premier hackathon interne organisé par Letsignit en novembre 2024, un événement de 48h durant lequel les collaborateurs de différents services ont uni leurs compétences pour répondre à une problématique client.

« Notre réflexion est partie d’une observation que chacun peut faire au quotidien : dès qu’une enquête nous demande de quitter notre boîte mail ou d’interrompre notre flux de travail, notre engagement chute, » explique Claire Picot, Product Manager chez Letsignit.

« Pour les entreprises qui cherchent à collecter du feedback, cette rupture dans l’expérience utilisateur se traduit concrètement par des taux d’abandon élevés chez les répondants. Notre projet lors de ce hackathon était donc de repenser l’expérience de feedback en supprimant ces obstacles. »

Le projet lauréat du hackathon a donné naissance à “Sondages”: des sondages intégrés aux signatures mail permettant aux destinataires de s’exprimer d’un simple clic, sans jamais quitter leur environnement de messagerie.

Le feedback au cœur de la culture d’entreprise Letsignit.

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit naturellement dans l’ADN de Letsignit, où la culture du feedback occupe une place centrale.

« Notre approche produit reflète nos valeurs d’entreprise : nous croyons fermement que l’écoute active et la pratique du feedback sont le fondement de toute relation durable, qu’elle soit avec nos clients ou entre collaborateurs, » souligne Capucine Roche, CEO de Letsignit.

La fonctionnalité « Sondages » est disponible dès aujourd’hui pour tous les clients Letsignit disposant du module Campagnes.

