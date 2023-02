Qu’est ce que le taux de rebond?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le taux de rebond est le pourcentage de visiteurs d’un site web qui quittent le site après avoir consulté une seule page. C’est un indicateur important de l’expérience utilisateur sur un site web et peut aider à mesurer la qualité du contenu et de la navigation sur le site.

Le taux de rebond est généralement calculé en divisant le nombre de visites à une seule page par le nombre total de visites sur le site et en le multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage. Par exemple, si 100 personnes visitent un site et que 50 d’entre elles quittent le site après avoir consulté une seule page, le taux de rebond serait de 50%.

Un taux de rebond élevé peut indiquer que le contenu ou la navigation sur le site ne sont pas suffisamment intéressants pour les utilisateurs, ce qui peut réduire la qualité de l’expérience utilisateur sur le site et nuire à la performance de celui-ci dans les résultats de recherche. Un taux de rebond faible, en revanche, peut indiquer que les utilisateurs trouvent le contenu et la navigation sur le site intéressants et pertinents, ce qui peut aider à améliorer la qualité de l’expérience utilisateur et la performance du site dans les résultats de recherche.