Comment structurer sa stratégie d’Account-Based Marketing (ABM)?

Pour suivre les performances de votre stratégie Account-Based Marketing (ABM), il est important de mesurer les résultats à chaque étape de votre plan de campagne. Voici les KPI clés à surveiller :

Taux de conversion : Mesurez le pourcentage de prospects qui se convertissent en clients à la suite de votre campagne ABM. Taux de participation : Surveillez le nombre de prospects qui participent aux différentes activités de votre campagne, telles que les téléchargements de contenu, les inscriptions à des webinaires, etc. Engagement : Surveillez les interactions avec votre contenu, telles que les commentaires sur les réseaux sociaux, les clics sur les liens, etc. Coût par lead : Mesurez le coût par lead pour déterminer l’efficacité de votre campagne ABM en termes de coût. Temps de cycle de vente : Mesurez le temps nécessaire pour convertir un prospect en client pour évaluer l’efficacité de votre campagne ABM sur la génération de leads. Retour sur investissement (ROI) : Mesurez le retour sur investissement de votre campagne ABM pour déterminer si elle génère un retour sur investissement positif.

Il est important de surveiller régulièrement ces métriques et d’optimiser votre stratégie ABM en conséquence pour maximiser les résultats. Il peut également être utile de consulter les commentaires et les retours des prospects et des clients pour comprendre leur expérience et améliorer l’efficacité de votre campagne ABM.