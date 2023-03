Qu’est ce que la méthode Waterfall?

La méthode Waterfall est une méthode de gestion de projet classique et séquentielle, qui est basée sur une série d’étapes linéaires et prédictives pour le développement de produits. Cette méthode suit une approche descendante où chaque phase est réalisée successivement et progressivement, sans possibilité de retour en arrière.

La méthode Waterfall est organisée en plusieurs phases, telles que la conception, le développement, les tests et la mise en production. Chacune de ces phases doit être terminée avant que la suivante puisse commencer, et chaque étape dépend de la précédente.

La méthode Waterfall suit un processus de développement très structuré, où les exigences du projet sont spécifiées au début, suivies par la conception, la mise en œuvre et les tests, et se terminant par le déploiement et la maintenance. Cette méthode convient particulièrement aux projets de petite envergure où les exigences sont claires et stables.

Cependant, l’une des principales critiques de la méthode Waterfall est qu’elle ne permet pas de gérer les changements de manière flexible et réactive. Tout changement apporté aux spécifications du projet peut entraîner des retards et des coûts supplémentaires, car les phases précédentes ont déjà été achevées et ne peuvent pas être modifiées. De plus, le risque de développer un produit qui ne répond pas aux besoins réels des utilisateurs est élevé, car la conception et la planification sont basées sur des hypothèses préalables.

En résumé, la méthode Waterfall est une approche linéaire et séquentielle de gestion de projet qui est souvent utilisée dans des projets où les exigences sont stables et connues à l’avance, mais elle peut être moins adaptée à des projets plus complexes ou changeants.