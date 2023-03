Qu’est ce que la méthode lean?

La méthode Lean est une méthode de gestion de projet qui vise à maximiser la valeur ajoutée pour le client tout en minimisant les gaspillages. Cette méthode s’inspire de la philosophie du système de production de Toyota, qui met l’accent sur la réduction des coûts, l’efficacité et l’amélioration continue.

La méthode Lean est basée sur cinq principes clés :

Identifier la valeur : Cette étape consiste à comprendre ce que le client considère comme une valeur ajoutée pour le produit ou le service. Identifier le flux de valeur : Cette étape consiste à cartographier les processus pour identifier les étapes qui ajoutent de la valeur et celles qui n’en ajoutent pas. Établir un flux continu : Cette étape consiste à optimiser les processus pour éliminer les gaspillages et les goulets d’étranglement, afin de permettre un flux continu et régulier. Instaurer le tirage : Cette étape consiste à mettre en place des processus de production et d’approvisionnement basés sur la demande, plutôt que sur la production en masse. Poursuivre l’amélioration continue : Cette étape consiste à encourager l’amélioration continue en continuant à rechercher des moyens de réduire les coûts, d’améliorer la qualité et de répondre aux besoins des clients.

La méthode Lean s’appuie sur des outils tels que la cartographie de la chaîne de valeur, le Kaizen (amélioration continue), les 5S (tri, ordre, nettoyage, normalisation, discipline) et le Kanban pour identifier et éliminer les gaspillages et améliorer les processus. Cette méthode est souvent utilisée dans les projets de production, de fabrication, de logistique et de service pour améliorer la qualité, la rapidité et l’efficacité des processus.