Qu’est ce que les sessions organiques sur google?

Les sessions organiques désignent les visites sur un site web provenant de sources de trafic naturelles, telles que les résultats de recherche organiques de moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo, etc. Les sessions organiques sont générées lorsque les utilisateurs cliquent sur un lien vers un site depuis les résultats de recherche naturels pour une requête associée à des mots-clés spécifiques.

Les sessions organiques sont souvent considérées comme une source de trafic de qualité, car elles sont générées par les utilisateurs qui cherchent activement des informations ou des produits en ligne et sont plus susceptibles d’être intéressés par le contenu d’un site. Les sessions organiques peuvent aider à améliorer la visibilité d’un site, à générer du trafic qualifié et à améliorer la notoriété de la marque.