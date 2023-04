Qu’est ce que l’adaptive Authentication?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

L’Adaptive Authentication est une méthode d’authentification dynamique qui utilise l’apprentissage automatique et l’analyse comportementale pour évaluer les risques d’authentification et adapter le processus d’authentification en conséquence.

Cette méthode d’authentification est conçue pour offrir une sécurité renforcée tout en réduisant les frictions pour l’utilisateur. L’Adaptive Authentication analyse les données contextuelles telles que le type d’appareil utilisé, l’emplacement géographique de l’utilisateur, le comportement de navigation et de transaction habituel de l’utilisateur, ainsi que d’autres facteurs de risque tels que les tentatives de connexion frauduleuses, afin de déterminer le niveau de risque de chaque tentative d’authentification.

Si le risque est élevé, le processus d’authentification peut être renforcé en ajoutant une étape supplémentaire telle qu’un code de vérification envoyé par SMS ou une reconnaissance d’empreinte digitale. Si le risque est faible, l’utilisateur peut être authentifié sans avoir à fournir de preuve d’identité supplémentaire.

L’Adaptive Authentication est particulièrement utile pour les entreprises qui gèrent des transactions en ligne, car elle peut aider à réduire le risque de fraude tout en offrant une expérience utilisateur fluide et pratique. Elle est de plus en plus utilisée dans les secteurs de la banque, du commerce électronique et de la santé pour renforcer la sécurité des transactions en ligne.