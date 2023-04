Qu’est ce que les Advanced Persistent Threats (APT)?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les APT, ou Advanced Persistent Threats (menaces persistantes avancées en français), sont des attaques informatiques sophistiquées et ciblées menées par des acteurs malveillants à l’encontre d’organisations ou d’individus spécifiques.

Les APT sont caractérisées par leur discrétion, leur persistance et leur sophistication. Les attaquants utilisent souvent des techniques d’ingénierie sociale pour infiltrer le réseau d’une organisation, en exploitant des vulnérabilités de sécurité connues ou en envoyant des e-mails de phishing ciblés. Une fois qu’ils ont réussi à pénétrer dans le réseau, les attaquants cherchent à établir une présence furtive et à maintenir un accès persistant aux systèmes de l’organisation.

Les APT sont souvent associées à des activités de cyber-espionnage, dans lesquelles les attaquants cherchent à voler des informations sensibles telles que des secrets industriels, des données gouvernementales ou militaires, ou des informations personnelles sensibles. Les APT peuvent également être utilisées pour lancer des attaques de sabotage ou de rançongiciel, ou pour compromettre les systèmes de l’organisation en vue d’une exploitation ultérieure.

En raison de leur nature furtive et persistante, les APT sont difficiles à détecter et à éliminer. Les organisations doivent adopter une approche proactive de la sécurité, en utilisant des outils de détection des menaces avancées et en mettant en place des politiques de sécurité strictes pour prévenir les attaques. Les APT sont considérées comme une menace sérieuse pour la sécurité informatique, en particulier pour les grandes entreprises et les organisations gouvernementales qui possèdent des informations sensibles ou stratégiques.