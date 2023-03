Connaissez-vous Christian Jorge, serial entrepreneur et CEO de la marque d’alimentation Omie & Cie ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

« Utiliser l’entrepreneuriat pour apporter quelque chose de positif à la planète ». C’est ce qui a poussé Christian Jorge, serial entrepreneur, a démarrer l’aventure Omie & Cie avec Coline Burland, Benoit Del Basso et Joséphine Bournonville en février 2021. Cette marque d’alimentation régénérative revendique 260 produits pour un réseau de 260 agriculteurs. La startup maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, de la sélection de produits sains, qu’elle fournit aux fabricants jusqu’à la vente des aliments.

Christian Jorge a lancé sa première aventure entrepreneuriale à l’âge de 22 ans et a créé des entreprises incontournables, notamment Vestiaire Collective et Arianee qu’il a cofondé, respectivement en 2010 et 2017. Avec Omie & Cie, sa neuvième société, il s’est tourné vers une mission écologique. « Les produits alimentaires que l’on consomme au quotidien peuvent être un levier de transformation. Nous utilisons l’alimentation comme un levier d’impact social et écologique », affirme-t-il.

Pour rappel, la startup a levé 15 millions d’euros auprès de 2050 et XAnge en février dernier. Elle ambitionne d’accélérer ses opérations de sourcing de partenaires agricoles pour développer de nouvelles filières alimentaires, augmenter encore sa gamme de produits et développer ses investissements marketing pour faire connaître la marque au plus grand nombre.

Retrouvez l’interview complète de Christian Jorge, co-fondateur et CEO d’Omie & Cie :