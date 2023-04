Qu’est ce que le Cloud-Delivered Security?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le Cloud-Delivered Security (sécurité délivrée par le cloud en français) est une approche de sécurité informatique qui utilise des services de sécurité hébergés dans le cloud pour protéger les systèmes et les données des entreprises.

Avec le Cloud-Delivered Security, les entreprises n’ont pas besoin d’acheter et de gérer leur propre infrastructure de sécurité, mais peuvent plutôt utiliser des services hébergés dans le cloud pour protéger leur réseau, leurs applications et leurs données.

Les services de sécurité cloud peuvent inclure des services de pare-feu, de prévention des intrusions, de détection des menaces, de protection contre les logiciels malveillants, de chiffrement et de contrôle d’accès.

Les avantages du Cloud-Delivered Security incluent :

La facilité de déploiement et de gestion : les services de sécurité sont hébergés dans le cloud, ce qui réduit la complexité et les coûts associés à l’installation et à la maintenance des équipements de sécurité sur site.

La flexibilité : les services de sécurité cloud peuvent être facilement ajustés en fonction des besoins de l’entreprise, ce qui permet une plus grande souplesse et évolutivité.

La protection contre les menaces avancées : les services de sécurité cloud utilisent souvent des techniques d’intelligence artificielle et de machine learning pour détecter et prévenir les menaces avancées.

La conformité : les services de sécurité cloud peuvent aider les entreprises à se conformer à des réglementations strictes telles que le RGPD, le HIPAA ou le PCI DSS.

Le Cloud-Delivered Security est de plus en plus populaire auprès des entreprises qui cherchent à améliorer leur posture de sécurité et à se protéger contre les menaces en constante évolution. Cependant, les entreprises doivent être attentives à la sécurité des données hébergées dans le cloud et à la conformité aux normes de l’industrie et aux réglementations gouvernementales en vigueur.