Qu’est ce que la Configuration Management Database (CMDB)?

La Configuration Management Database (CMDB), ou base de données de gestion de configuration en français, est une base de données centralisée qui contient des informations sur les composants de l’infrastructure informatique d’une organisation, tels que les serveurs, les applications, les périphériques réseau et les logiciels.

La CMDB permet aux organisations de suivre et de gérer efficacement leur infrastructure informatique en fournissant une vue d’ensemble des composants, de leur état, de leur emplacement et de leurs relations. Elle est souvent utilisée en conjonction avec des outils de gestion des services informatiques (ITSM) tels que ServiceNow, BMC Remedy ou Freshservice pour améliorer la gestion des incidents, des problèmes et des changements.

La CMDB peut être utilisée pour les fonctions suivantes :

Suivi des éléments de l’infrastructure informatique : la CMDB permet de suivre les serveurs, les applications, les périphériques réseau et autres composants de l’infrastructure informatique de l’organisation, ainsi que les relations entre ces éléments.

Gestion des changements : la CMDB peut aider à gérer les changements dans l’infrastructure informatique, en fournissant une vue d’ensemble des composants impactés par les changements et en permettant de planifier et de suivre les changements.

Gestion des incidents et des problèmes : la CMDB peut aider à résoudre les incidents et les problèmes en fournissant des informations sur les composants de l’infrastructure informatique impliqués dans les incidents et en permettant d’identifier rapidement les causes sous-jacentes.

Gestion de la conformité : la CMDB peut aider à gérer la conformité aux normes de l’industrie et aux réglementations gouvernementales en fournissant une vue d’ensemble des composants de l’infrastructure informatique et de leur état.

La CMDB est un outil clé pour améliorer la gestion de l’infrastructure informatique et renforcer la sécurité, la conformité et la résilience de l’organisation. Cependant, la création et la maintenance d’une CMDB peuvent être complexes et exiger des ressources importantes.