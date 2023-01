Qu’est ce qu’un Sales Qualified Lead (SQL) ?

Un Sales Qualified Lead (SQL) est un prospect qui a été qualifié par les équipes de marketing et de vente de l’entreprise comme étant prêt à être contacté par un représentant de vente. Un SQL est généralement considéré comme étant très avancé dans le processus de prise de décision d’achat et comme ayant un fort potentiel de conversion en client payant.

Les SQLs sont généralement identifiés grâce aux efforts de marketing, tels que les campagnes de publicité en ligne, les formulaires de contact sur le site web de l’entreprise et les événements de marketing en personne. L’entreprise peut définir des critères de qualification pour les SQLs en fonction de ses objectifs de marketing et de vente, tels que le secteur d’activité du prospect, sa taille et ses besoins en termes de produits ou de services.