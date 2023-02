Qu’est ce que le CTR organique?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le CTR (Click-Through Rate) organique est le pourcentage de clics sur un lien dans les résultats de recherche organiques (non payants) par rapport au nombre total d’impressions de ce lien. C’est un indicateur important pour mesurer la performance des résultats de recherche organiques et la qualité de la visibilité d’un site web dans les résultats de recherche.

Le CTR organique est généralement calculé en divisant le nombre de clics sur un lien par le nombre total d’impressions de ce lien et en le multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage. Par exemple, si un lien apparaît 100 fois dans les résultats de recherche et qu’il est cliqué 10 fois, son CTR organique serait de 10%.

Un CTR organique élevé peut indiquer que les utilisateurs trouvent votre site web pertinent et utile pour leurs requêtes de recherche, ce qui peut aider à améliorer votre classement dans les résultats de recherche organiques. Cependant, il est important de noter que le CTR organique peut être influencé par de nombreux facteurs, tels que la qualité et la pertinence du contenu, la position de votre lien dans les résultats de recherche, la qualité de la description de votre site, etc.