Qu’est ce que les backlinks?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les backlinks, également appelés liens retour ou liens entrants, sont des liens provenant d’autres sites web qui pointent vers votre site web. Les backlinks sont importants pour le référencement naturel (SEO) car ils peuvent aider à améliorer la qualité et la pertinence de votre site aux yeux des moteurs de recherche.

Les moteurs de recherche considèrent les backlinks comme des « votes de confiance » pour votre site web. Plus un site a de backlinks de qualité provenant d’autres sites pertinents et fiables, plus il est considéré comme pertinent et fiable aux yeux des moteurs de recherche. Les backlinks peuvent également aider à augmenter la visibilité d’un site dans les résultats de recherche en apportant du trafic qualifié à partir d’autres sites.

Il est important de noter que la qualité des backlinks est tout aussi importante que leur quantité. Les backlinks provenant de sites peu fiables ou peu pertinents peuvent nuire à la qualité de votre site aux yeux des moteurs de recherche et réduire votre classement dans les résultats de recherche.