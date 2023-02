Qu’est ce que le Pagerank?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

PageRank est un algorithme de classement développé par Larry Page et Sergey Brin, les co-fondateurs de Google. Il a été utilisé pour la première fois en 1998 pour classer les pages Web sur la base de la qualité et de l’importance des liens qui pointent vers elles.

Le PageRank utilise un modèle de réseau de pages pour déterminer la pertinence et l’importance d’une page en fonction du nombre et de la qualité des liens entrants qui pointent vers elle. Les pages avec un grand nombre de liens entrants de qualité sont considérées comme plus pertinentes et plus fiables que les pages avec un petit nombre de liens entrants de qualité médiocre.

Le PageRank est un composant important de l’algorithme de classement de Google et a joué un rôle clé dans la popularité de Google comme moteur de recherche. Bien que Google ne publie plus les détails sur son algorithme de classement, il est largement considéré que le PageRank continue d’être un composant important de l’algorithme.

Les propriétaires de sites Web peuvent optimiser leur classement avec le PageRank en publiant du contenu de qualité, en obtenant des liens entrants de qualité et en utilisant des techniques d’optimisation de moteur de recherche (SEO) pour améliorer la pertinence et la qualité de leur site. Cependant, il est important de veiller à ne pas utiliser des tactiques malveillantes pour obtenir des liens ou manipuler les résultats de recherche, car cela peut nuire à la réputation du site et être considéré comme une violation des consignes de qualité de Google.