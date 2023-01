Qu’est ce que le Human-to-Human (H2H)?

Le Human-to-Human (H2H) est une approche de l’Account-Based Marketing (ABM) qui met l’accent sur les interactions humaines pour construire des relations avec les comptes cibles. Il s’agit d’une méthode axée sur le développement de relations personnelles et significatives entre les représentants de l’entreprise et les décideurs clés des comptes cibles, plutôt que sur une approche purement digitale ou basée sur les données. Les interactions H2H peuvent inclure des rencontres en personne, des appels téléphoniques, des e-mails personnalisés, des événements et des activités de networking, etc. Le but est de créer une connexion émotionnelle avec les comptes cibles et de les inciter à devenir des clients fidèles et à long terme.