Qu’est ce que le social listening?

Le social listening est le processus de surveillance des réseaux sociaux pour recueillir des informations sur les clients, les concurrents et les tendances du marché. Il peut inclure l’analyse des conversations sur les réseaux sociaux, des mentions de marque, des hashtags, des tendances et des sentiments des consommateurs. Il est utilisé pour comprendre les opinions et les préférences des consommateurs, identifier les opportunités de marché et de contenu, et suivre les performances de la marque. Les entreprises peuvent utiliser ces informations pour améliorer leur stratégie de marketing, leur communication et leur relation client. Les outils de social listening peuvent aider les entreprises à collecter et à analyser les données de réseaux sociaux pour obtenir des insights pertinents.