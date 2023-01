Qu’est ce que l’Hypertargeting?

L’hypertargeting est une technique de ciblage publicitaire très précise qui consiste à utiliser des données comportementales, démographiques et psychographiques pour cibler les consommateurs les plus susceptibles d’être intéressés par un produit ou un service donné. Il utilise des algorithmes avancés pour analyser les données des consommateurs et identifier les groupes de consommateurs les plus propices à l’achat. Le ciblage hyper ciblé peut être utilisé dans diverses plateformes publicitaires telles que Google Ads, Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux, mais aussi dans les sites web, les applications mobiles, les e-mails et les SMS pour atteindre les utilisateurs les plus pertinents pour les produits ou services que l’on veut promouvoir.

Il peut également être utilisé en complément de l’ABM pour cibler les entreprises et les décideurs les plus susceptibles d’être intéressés par les produits ou services de l’entreprise.