Qu’est ce que l’historique de conversion?

L’historique de conversion est une fonctionnalité dans les outils d’analyse web qui permet de suivre les actions des utilisateurs sur un site web ou une application, enregistrant les conversions qui ont eu lieu. Il permet de suivre le parcours utilisateur pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le site web et comment ils ont abouti à une conversion.

Les conversions peuvent être des achats en ligne, des formulaires de contact remplis, des téléchargements de documents, des inscriptions à une newsletter, etc. Il est possible de suivre les conversions par pages, par sources de trafic, par utilisateurs, par campagnes publicitaires, etc.

Il permet aux marketeurs et aux analystes de comprendre les comportements et les habitudes des utilisateurs, de suivre les performances des campagnes et d’optimiser les pages pour augmenter les conversions.