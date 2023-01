Qu’est ce que le Native advertising?

Le native advertising est un type de publicité en ligne qui s’intègre de manière naturelle au contenu d’un site web ou d’une application. Elle est conçue pour ressembler au contenu environnant et pour être diffusée dans des contextes pertinents pour l’audience ciblée.

Le native advertising est souvent utilisé pour promouvoir des produits ou des services de manière subtile et discrète, en s’intégrant de manière naturelle au contenu d’un site web ou d’une application. Il peut prendre différentes formes, comme des annonces sponsorisées, des articles de blog sponsorisés ou des vidéos sponsorisées.

Le native advertising est de plus en plus populaire auprès des annonceurs car il permet de toucher une audience ciblée de manière plus naturelle et moins intrusive que d’autres types de publicité en ligne. Cependant, il est important de s’assurer que le contenu sponsorisé est clairement identifié comme tel pour éviter toute confusion auprès des utilisateurs.