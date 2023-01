Qu’est ce que le On-page SEO ?

Le On-page SEO (ou référencement on-page) désigne l’ensemble des techniques de référencement qui visent à optimiser les éléments d’un site web pour qu’il soit mieux compris et mieux classé par les moteurs de recherche. Le On-page SEO concerne tous les éléments qui sont directement contrôlables par l’éditeur d’un site web, tels que le contenu du site, la structure des pages, les balises de titre et de méta-description, les images et les URLs.

Le On-page SEO vise à améliorer la qualité et la pertinence du contenu d’un site web pour les utilisateurs et à le rendre plus facile à comprendre et à naviguer pour les moteurs de recherche. Il implique notamment la sélection de mots-clés pertinents, l’optimisation des titres et des méta-descriptions et l’ajout de balises alt aux images.

Le On-page SEO est un élément clé du référencement naturel (SEO) car il permet de donner une meilleure visibilité à un site web auprès des moteurs de recherche et d’améliorer son positionnement dans les résultats.