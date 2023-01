Qu’est ce que le taux d’attrition?

Le taux d’attrition en marketing mesure le pourcentage de clients qui quittent une entreprise au cours d’une période donnée. Cette mesure est souvent utilisée pour évaluer la fidélité des clients et pour identifier les raisons pour lesquelles ils quittent l’entreprise.

Le taux d’attrition est généralement calculé en divisant le nombre de clients qui ont quitté l’entreprise au cours d’une période donnée par le nombre total de clients à la fin de cette période, puis en multipliant le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Par exemple, si une entreprise compte 100 clients à la fin d’une période donnée, et que 10 d’entre eux ont quitté l’entreprise au cours de cette période, le taux d’attrition de l’entreprise serait de 10%.

Le taux d’attrition est un indicateur important pour les entreprises, car il permet de mesurer la fidélité des clients et de comprendre pourquoi ils quittent l’entreprise. Si le taux d’attrition est élevé, cela peut indiquer que l’entreprise a des problèmes de satisfaction de la clientèle ou de qualité de ses produits ou services, et qu’elle doit mettre en place des actions pour améliorer la fidélité de ses clients. En revanche, si le taux d’attrition est faible, cela peut indiquer que l’entreprise a réussi à fidéliser ses clients et à leur offrir une expérience de qualité.