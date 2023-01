Qu’est ce que le SERP ranking?

Le SERP ranking (acronyme pour Search Engine Results Page ranking) est le classement des résultats de recherche d’un moteur de recherche. Lorsque vous effectuez une recherche en ligne, vous obtenez une liste de résultats qui sont affichés sur une page de résultats de recherche (SERP). Chaque résultat de cette liste est classé selon sa pertinence par rapport à la requête de recherche que vous avez saisie. Le SERP ranking détermine l’ordre dans lequel ces résultats sont affichés sur la page.

Le SERP ranking est important pour les entreprises et les organisations car un meilleur classement sur la page de résultats de recherche peut conduire à une augmentation du traffic sur le site web et, par conséquent, à une augmentation des ventes ou de la notoriété de la marque. Les moteurs de recherche utilisent différents algorithmes pour déterminer le classement des résultats de recherche, en prenant en compte divers facteurs tels que la qualité et la pertinence du contenu, la popularité du site et la présence de mots-clés pertinents dans le contenu.