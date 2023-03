Qu’est-ce que le PMBOK (Project Management Body of Knowledge ou Corpus des connaissances en management de projet)?

Le PMBOK (Project Management Body of Knowledge) est un guide de bonnes pratiques en gestion de projet. Il est publié par le Project Management Institute (PMI) et est largement utilisé dans le monde entier pour la gestion de projets.

Le PMBOK comprend une série de processus et de pratiques recommandées en gestion de projet. Il couvre un large éventail de sujets, notamment la planification, l’exécution, le contrôle et la clôture des projets, ainsi que les domaines de connaissance tels que la gestion de la portée, des coûts, des risques, des parties prenantes et des communications.

Le PMBOK est souvent utilisé comme référence pour la certification professionnelle en gestion de projet, telle que la certification PMP (Project Management Professional) du PMI. Les professionnels en gestion de projet peuvent également utiliser le PMBOK comme un guide pour améliorer leurs compétences et leur expertise en gestion de projet.

En résumé, le PMBOK est un guide de bonnes pratiques en gestion de projet qui fournit des processus et des pratiques recommandées pour la planification, l’exécution, le contrôle et la clôture de projets, ainsi que pour la gestion de la portée, des coûts, des risques, des parties prenantes et des communications.