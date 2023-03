Qu’est-ce que le Product Backlog?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le Product Backlog est un artefact de gestion de projet Agile et Scrum qui représente la liste des fonctionnalités, des exigences et des améliorations à réaliser pour un produit ou un projet donné.

Il s’agit d’une liste hiérarchisée qui contient tous les éléments de travail qui doivent être effectués pour atteindre les objectifs du produit. Les éléments les plus prioritaires sont placés en haut de la liste, tandis que les éléments moins prioritaires sont placés en bas.

Le Product Backlog est maintenu par le Product Owner, qui est responsable de la définition des éléments de travail en collaboration avec les parties prenantes et l’équipe de développement.

Le Product Backlog est un outil essentiel pour la planification et la gestion de projets agiles, car il permet de définir et de suivre les objectifs du projet de manière flexible et itérative. Il permet également de s’adapter rapidement aux changements de priorités ou de besoins, en ajoutant ou en supprimant des éléments de travail de la liste en fonction des exigences changeantes.

En résumé, le Product Backlog est une liste hiérarchisée d’éléments de travail à réaliser pour atteindre les objectifs du produit ou du projet, maintenue par le Product Owner et utilisée pour planifier et suivre les progrès du projet en mode Agile.