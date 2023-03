Qu’est ce que le CONTRACT LIFECYCLE MANAGEMENT?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le Contract Lifecycle Management (CLM) est un processus qui vise à gérer efficacement tous les aspects des contrats depuis leur création jusqu’à leur expiration. Il s’agit d’un système qui permet de suivre et de gérer toutes les étapes du cycle de vie d’un contrat, de la création à la signature, en passant par la négociation, la mise en œuvre, l’exécution et la résiliation.

Le CLM est généralement utilisé dans les entreprises pour gérer les contrats avec les fournisseurs, les clients et les partenaires commerciaux. Il permet de rationaliser les processus de négociation, de rédaction et de gestion des contrats, de réduire les risques juridiques et de garantir la conformité réglementaire.

Les systèmes de gestion du cycle de vie des contrats peuvent inclure des fonctionnalités telles que la création automatisée de contrats, la collaboration en temps réel, la gestion des versions, le suivi des modifications, la gestion des obligations contractuelles, la gestion des paiements et la gestion des résiliations.

En résumé, le CLM est une approche stratégique pour gérer efficacement les contrats, réduire les risques, améliorer la productivité et garantir la conformité aux réglementations en vigueur.