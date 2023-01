Qu’est ce que le Product Lifecycle?

Le Product Lifecycle (ou cycle de vie du produit) est le cycle de vie d’un produit, des étapes de développement à la fin de son utilisation. Il se compose de quatre étapes principales : lancement, croissance, maturité et déclin. Chaque étape du Product Lifecycle est caractérisée par des tendances de vente et de profit différentes, et nécessite une stratégie de marketing et de gestion adaptée.

Lancement : durant cette étape, le produit est introduit sur le marché. Les ventes et les profits sont généralement faibles, car le produit est peu connu et il y a peu de demande. Croissance : une fois que le produit est bien connu et que la demande commence à augmenter, il entre dans la phase de croissance. Les ventes et les profits augmentent rapidement durant cette étape. Maturité : au cours de la phase de maturité, la demande pour le produit commence à se stabiliser et les ventes et les profits sont moins élevés qu’au cours de la phase de croissance. Déclin : durant la phase de déclin, la demande pour le produit commence à diminuer et les ventes et les profits commencent à diminuer également.