Qu’est ce que le Signup-to-PQL Rate?

Le Signup-to-PQL Rate (ou taux de conversion de l’inscription à la demande qualifiée) est le pourcentage de personnes qui s’inscrivent sur un site ou une plateforme et qui deviennent des leads qualifiés (PQL). Il mesure l’efficacité de la stratégie de marketing et de vente de l’entreprise et peut être utilisé pour évaluer l’attractivité de l’offre de l’entreprise et pour identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées.

Le Signup-to-PQL Rate peut être calculé en divisant le nombre de leads qualifiés par le nombre de personnes qui s’inscrivent sur le site ou la plateforme, puis en le multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage. Par exemple, si 100 personnes s’inscrivent sur le site et que 20 deviennent des leads qualifiés, le Signup-to-PQL Rate sera de 20 % (20 / 100 x 100).