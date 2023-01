Qu’est ce que le Total Addressable Market (TAM)?

Le Total Addressable Market (TAM, ou marché total accessible) est la taille totale du marché pour un produit ou un service donné. Il représente la demande potentielle pour un produit ou un service sur un marché donné et est généralement défini en fonction de critères tels que la localisation géographique, le type de clientèle cible et les caractéristiques du produit ou du service proposé.

Le TAM est une mesure importante pour les entreprises, car il leur permet de définir leur stratégie de marketing et de vente et de cibler les efforts de manière efficace. Pour évaluer le TAM, les entreprises peuvent utiliser des outils tels que l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse de la concurrence et l’analyse des tendances du marché.