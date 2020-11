Qu’est ce que le Singles’ Day

En Chine, le «Singles’ Day» ou jour des célibataire a lieu chaque année le 11 novembre. Le Singles’ day est la journée de tous les records pour le commerce en ligne. Impulsée par Alibaba, cette opération commerciale a permis au géant chinois d’enregistrer un chiffre d’affaires de 38,4 milliards de dollars en l’espace de 24 heures en 2019, en hausse de 26% par rapport à 2018.

Le Singles’ Day 2020 a lieu le mercredi 11 novembre 2020

Preuve de l’engouement populaire autour du «Singles’ Day», Alibaba a engrangé 1 milliard de dollars de ventes seulement 68 secondes après le début du «double onze» l’an passé. Le «Singles’ Day» en Chine est largement supérieur au «Black Friday» et au «Cyber Monday» aux États-Unis, qui ont cumulé respectivement 7,4 milliards de dollars et 9,4 milliards de dollars de dépenses outre-Atlantique en 2019. En clair, il s’agit tout simplement du plus grand événement annuel de shopping au monde.