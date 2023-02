Qu’est ce que le Sitemap ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Un sitemap est un fichier XML qui liste les URL d’un site Web et fournit des informations supplémentaires sur chacune d’entre elles, telles que la date de dernière modification et la fréquence de modification. Les sitemaps sont destinés à aider les moteurs de recherche à explorer les sites Web de manière plus efficace en leur fournissant une vue complète de la structure du site et des pages qui y sont incluses.

Les sitemaps peuvent être soumis aux moteurs de recherche via des outils tels que Google Search Console, ce qui peut aider les propriétaires de sites Web à surveiller les erreurs d’exploration et à signaler les nouvelles pages à indexer. Les sitemaps peuvent également être utilisés pour fournir des informations supplémentaires sur les pages, telles que la priorité relative par rapport à d’autres pages ou la pertinence pour un sujet spécifique.

En utilisant un sitemap, les propriétaires de sites Web peuvent améliorer la visibilité de leur site dans les résultats de recherche en aidant les moteurs de recherche à mieux comprendre la structure et le contenu de leur site. Cela peut également aider à améliorer l’expérience de l’utilisateur en permettant aux moteurs de recherche de trouver plus facilement les pages pertinents pour les requêtes de l’utilisateur.