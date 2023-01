Qu’est ce que l’engagement de compte en ABM?

L’engagement de compte en ABM (Account-Based Marketing) fait référence à la mesure de la pertinence et de l’intérêt des comptes cibles pour les produits et services proposés par l’entreprise. Il s’agit de la façon de mesurer la réceptivité des comptes cibles aux actions marketing de l’entreprise et de déterminer les actions à entreprendre pour les convertir en clients.

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer l’engagement de compte en ABM, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques exemples courants :

Mesure du taux de clics : cette méthode mesure le pourcentage de clics sur les liens de l’entreprise par les utilisateurs des comptes cibles. C’est une méthode simple à mettre en place, mais elle ne prend pas en compte les conversions ultérieures.

Mesure des interactions sur les réseaux sociaux : cette méthode mesure le nombre d’interactions (likes, partages, commentaires, etc.) sur les publications de l’entreprise par les utilisateurs des comptes cibles sur les réseaux sociaux. Cette méthode est relativement simple à mettre en place, mais elle ne prend pas en compte les conversions ultérieures.

Mesure des visites de site web : cette méthode mesure le nombre de visites sur les pages de l’entreprise par les utilisateurs des comptes cibles. Cette méthode est relativement simple à mettre en place, mais elle ne prend pas en compte les conversions ultérieures.

Il est important de noter que la méthode d’engagement de compte en ABM dépendra des objectifs de l’entreprise et de la situation de chaque compte cible spécifique. Il est important de tester différentes méthodes pour trouver la plus adaptée à son activité. Il est important de combiner différentes méthodes pour obtenir une image complète de l’engagement de compte.