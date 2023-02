Qu’est ce que le taux de maintien des clients?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le taux de maintien des clients est un indicateur de performance qui mesure la proportion de clients qui restent actifs sur un produit ou un service sur une période donnée. Il est souvent utilisé pour évaluer la performance des entreprises SaaS (Software as a Service) et pour mesurer la fidélité des clients à un produit ou un service.

Le taux de maintien des clients est calculé en divisant le nombre de clients actifs au début de la période par le nombre de clients actifs à la fin de la période, puis en multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage.

Le taux de maintien des clients est un indicateur important pour les entreprises, car il mesure la capacité d’une entreprise à retenir ses clients sur le long terme. Les entreprises peuvent utiliser le taux de maintien des clients pour améliorer la qualité et la pertinence de leur produit ou service, pour inciter les clients à rester actifs sur le produit ou le service et pour mieux comprendre les besoins et les attentes des clients.