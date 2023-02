Qu’est-ce que les mots clés en SEO ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Les mots-clés en SEO (Search Engine Optimization) sont des termes ou des phrases qui décrivent le contenu d’un site web ou d’une page web. Les moteurs de recherche utilisent ces mots-clés pour comprendre de quoi traite une page et comment elle peut être utile aux utilisateurs. Les mots-clés jouent un rôle important dans le classement d’un site web dans les résultats de recherche, car ils aident les moteurs de recherche à déterminer la pertinence et la qualité d’un site pour une requête donnée.

Les mots-clés peuvent être des termes génériques ou des phrases longues et spécifiques appelées « mots-clés longue traîne ». Les mots-clés génériques sont souvent plus compétitifs et peuvent générer un trafic plus important, tandis que les mots-clés longue traîne peuvent être plus ciblés et générer un trafic qualifié.

Il est important de choisir les bons mots-clés pour votre site web, car ils peuvent avoir un impact significatif sur le classement de votre site dans les résultats de recherche et sur la qualité du trafic que vous générez. Pour choisir les bons mots-clés, vous pouvez utiliser des outils de recherche de mots-clés pour trouver des termes pertinents et compétitifs pour votre site, et vous pouvez également vous baser sur les termes de recherche les plus courants utilisés par votre public cible.