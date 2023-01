[Seed] Legaltech : Angelaw, startup lancée par 321founded, lève 1,5 million d’euros

Angelaw, une solution de gestion de contrat à destination des startups et PME, lève 1,5 million d’euros et lance sa version bêta. « August Debouzy, cabinet d’avocats d’affaires, et le startup studio 321founded sont les deux acteurs qui ont initié Angelaw », explique Pierre Marchès, CEO de la startup. « Je suis arrivé dans un second temps pour donner vie au projet ». Ce tour de table en amorçage a été mené par le cabinet d’avocats d’affaires August Debouzy (19 investisseurs), de 321founded et de Pierre Marchès lui-même.

Angelaw est une plateforme SaaS, qui propose un abonnement mensuel ou annuel. La solution, qui repose sur un modèle de machine learning propriétaire, permet aux entreprises de bénéficier d’une assistance contractuelle automatisée et sur-mesure pour rédiger, négocier, analyser et centraliser toute la documentation contractuelle.

La startup, qui compte 14 personnes, ambitionne de recruter 5 à 10 collaborateurs dans les 6 prochains mois. « Les besoins sont doubles: le premier est très Tech, il y a des travaux en R&D assez conséquents. Le second est la volonté de bâtir une entreprise rentable, le plus rapidement possible, ce qui nécessite des forces commerciales », confie Pierre Marchès.

Retrouvez l’interview complète de Pierre Marchès, CEO d’Angelaw :