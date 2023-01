Qu’est ce que le Time to Value (TTV)?

Le Time to Value (TTV, ou délai de réalisation de la valeur) est le temps nécessaire pour que les clients d’une entreprise obtiennent une valeur tangible de leurs achats. Il mesure l’efficacité du processus de livraison de la valeur et peut être utilisé pour évaluer la qualité de l’expérience client et pour identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées.

Le TTV peut être influencé par de nombreux facteurs, tels que la qualité et la complexité du produit ou du service, les délais de livraison et la qualité du support client. Pour réduire le TTV, les entreprises peuvent mettre en place des processus de livraison efficaces, fournir un support client de qualité et s’assurer que les délais de livraison sont respectés.

Le TTV est un indicateur important pour les entreprises, car il peut avoir un impact sur la satisfaction et la fidélité des clients. Si le TTV est trop long, cela peut entraîner une diminution de la satisfaction des clients et une perte de revenus potentiels. Si le TTV est trop court, cela peut entraîner une livraison précipitée et des problèmes de qualité.