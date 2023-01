Qu’est ce que les Velocity Metrics?

Le Velocity Metrics (ou métriques de vélocité) sont des indicateurs qui mesurent la vitesse à laquelle un processus, un projet ou une activité se déroule. Ils sont souvent utilisés dans le domaine de la gestion de projet pour évaluer l’efficacité et la productivité d’une équipe ou d’un processus.

Il existe plusieurs types de métriques de vélocité, qui peuvent être utilisées seules ou en combinaison. Par exemple, la vélocité de développement mesure la vitesse à laquelle une équipe de développement met en œuvre de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux produits. La vélocité de livraison mesure la vitesse à laquelle un produit ou un service est livré aux clients. La vélocité de traitement mesure la vitesse à laquelle une équipe traite et répond aux demandes des clients.

Les métriques de vélocité sont souvent utilisées pour évaluer l’efficacité et la productivité d’une équipe ou d’un processus, identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées et ajuster les objectifs et les ressources en conséquence. Elles peuvent également être utilisées pour évaluer la performance de l’entreprise et identifier les opportunités de croissance et de développement.