Qu’est ce que l’Engagement Loop?

L’Engagement Loop est une stratégie de marketing qui vise à créer une relation à long terme entre une entreprise et ses clients en utilisant un processus en boucle. Le processus en boucle consiste à attirer des clients potentiels, à les convertir en clients, à les fidéliser et à les inciter à recommander l’entreprise à leur réseau de contacts.

L’Engagement Loop est basé sur l’idée que les clients satisfaits et engagés sont plus enclins à acheter à nouveau et à recommander l’entreprise à d’autres personnes. En mettant en place des programmes de fidélisation et en offrant une expérience de qualité, les entreprises peuvent inciter les clients à rester engagés et à continuer à acheter leurs produits ou services.