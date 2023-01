Qu’est ce qu’un Product Champion?

Un Product Champion est une personne qui est responsable de promouvoir et de défendre un produit ou une solution dans une organisation. Le Product Champion est généralement une personne qui connaît bien le produit et qui peut en parler avec passion et conviction.

Le rôle du Product Champion est de s’assurer que le produit est bien compris et utilisé de manière optimale par les différentes équipes de l’organisation. Il peut également être chargé de recueillir les retours et les commentaires des utilisateurs et de les transmettre aux équipes de développement et de marketing.

Le Product Champion joue un rôle important dans le succès d’un produit, car il peut aider à créer un enthousiasme et une adoption du produit au sein de l’organisation. Pour être efficace, le Product Champion doit être un excellent communiquant et doit avoir une bonne connaissance du produit et de son positionnement sur le marché. Il doit également être en mesure de travailler en étroite collaboration avec les différentes équipes de l’organisation et de nouer des relations de confiance avec les utilisateurs du produit.