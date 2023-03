Connaissez-vous Candice Cohen-Louyot, CEO de MesAcquisitions, marketplace de vente d’actifs en liquidation judiciaire?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Avocate en droit des affaires pendant des années, Candice Cohen-Louyot a troqué sa robe d’avocate pour enfiler le costume d’entrepreneuse. C’est en 2021 qu’elle lance MesAcquisitions, une startup qui a pour mission de démocratiser l’accès au marché des vente d’actifs en liquidation judiciaire, et ce en misant notamment sur l’économie circulaire, puisque le rachat de ces actifs se fait à des prix attractifs et permet aux dirigeants en difficulté de compenser leur perte. La plateforme s’adresse d’ailleurs aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

« Je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’un marché très opaque, réservé aux habitués des tribunaux de commerce, à savoir le marché de la reprise des actifs et des entreprises à la barre des tribunaux », explique Candice Cohen-Louyot. « On confond souvent avec les ventes aux enchères ou les saisies. J’ai réalisé lorsque j’étais avocate qu’il y avait un ensemble d’actifs (matériel, emplacement, fond de commerce, etc.) qui pouvaient être revendu à toute personne étant bien accompagnée ».

Après avoir levé 850 000 en juin 2021, l’entreprise a officiellement lancé la plateforme Mesacquisitions en mars 2022.

Retrouvez l’interview complète de Candice Cohen-Louyot, co-fondatrice et CEO de mesacquisitions.com: