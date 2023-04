Qu’est ce que l’external attack surface management?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

L’external attack surface management, ou gestion de la surface d’attaque externe en français, fait référence au processus de surveillance, de gestion et de réduction des vulnérabilités et des risques liés aux actifs informatiques externes d’une entreprise.

La surface d’attaque externe d’une entreprise comprend tous les points d’entrée possibles pour les attaquants externes, tels que les sites web, les applications, les services cloud, les réseaux sociaux, les appareils mobiles, etc.

La gestion de la surface d’attaque externe implique l’utilisation d’outils et de techniques de sécurité pour identifier les actifs externes, évaluer les risques associés à ces actifs, détecter les vulnérabilités et les menaces potentielles, et mettre en place des mesures de sécurité pour réduire ces risques.