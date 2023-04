Gérer ses RP en 2023, comment Brigad contribue à réduire la fracture numérique avec Estelle Monraisse et Florent Malbranche

Quelles sont les bonnes pratiques en matière de relations publiques, pour en parler nous recevons Estelle Monraisse la fondatrice d’Altercom et qui accompagne de nombreuses sociétés de la tech française. A ses cotés Florent Malbranche, le co fondateur de Brigad une plateforme RH à destination des restaurateurs et hopitaux, avec lequel nous échangerons sur la fracture numérique qui persiste et comment sa société essaie d’y faire face.