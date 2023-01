Qu’est ce que Postscript?

PostScript est un langage de description de page développé par Adobe Systems. Il est utilisé pour décrire la mise en page, la typographie et les images dans les documents imprimés. Il est utilisé par les imprimantes, les mises en pages de logiciels et les programmes de traitement de textes pour générer des images de haute qualité pour l’impression. Il est également utilisé pour la création de fichiers PDF.

PostScript utilise une approche de description de page vectorielle pour décrire les images à imprimer. Cela signifie qu’au lieu de stocker des images bitmap (comprenant des informations sur chaque pixel de l’image), PostScript stocke des instructions pour dessiner des formes géométriques (comme des lignes, des courbes et des polygones) qui forment l’image. Ces instructions sont ensuite interprétées par une imprimante PostScript ou un logiciel pour générer une image imprimable.

Les instructions de PostScript peuvent inclure des commandes pour définir des polices de caractères, des styles de mise en forme, des images, des graphiques vectoriels, des transformations de coordonnées, des opérations de traitement d’images, etc. Les instructions peuvent également inclure des appels à des fonctions et des programmes définis par l’utilisateur pour personnaliser le rendu de l’image.

PostScript a été développé par John Warnock et Charles Geschke, deux ingénieurs informatiques de l’entreprise Adobe Systems. Ils ont commencé à travailler sur le projet en 1979 et ont lancé la première version de PostScript en 1985. L’objectif initial était de permettre aux utilisateurs de créer des documents imprimables de haute qualité en utilisant des ordinateurs personnels, plutôt que des ordinateurs mainframe coûteux. Depuis lors, PostScript est devenu l’un des standards de l’industrie pour la description de pages et continue d’être utilisé dans de nombreux domaines, notamment l’impression, la publication numérique et la création de fichiers PDF.