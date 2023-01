Qu’est ce qu’un build up?

Un build-up d’entreprise désigne généralement le processus de développement ou d’expansion d’une entreprise en achetant ou en fusionnant avec d’autres entreprises pour augmenter sa taille et sa puissance. Cela peut inclure des acquisitions de sociétés plus petites pour acquérir des actifs, des talents ou des technologies, ainsi que des fusions avec des entreprises de taille similaire pour créer une entreprise plus grande et plus compétitive.

Le build-up d’entreprise est souvent utilisé pour accélérer la croissance d’une entreprise, pour diversifier son portefeuille de produits ou pour entrer de nouveaux marchés. Il est également utilisé pour renforcer les compétences clés, les capacités d’innovation ou les réseaux de distribution de l’entreprise.