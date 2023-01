Qu’est ce qu’un FLoC ou Federated Learning of Cohorts?

FLoC (ou Federated Learning of Cohorts) est une nouvelle technologie développée par Google qui vise à remplacer les cookies tiers pour cibler la publicité en ligne. Il a été présenté comme une alternative aux cookies de navigation qui respecte la vie privée des utilisateurs en ne stockant pas directement des informations sur eux.

FLoC fonctionne en regroupant les utilisateurs en cohortes (ou groupes) en fonction de leurs intérêts et de leur comportement de navigation. Chacun de ces groupes est identifié par un identifiant unique (une sorte d’ID de groupe) qui est utilisé pour cibler les annonces publicitaires. Les utilisateurs d’une même cohorte ont des intérêts similaires, mais les informations individuelles ne sont pas partagées entre les annonceurs et les sites web.

Le but de FLoC est de permettre aux annonceurs de cibler les utilisateurs de manière efficace, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Il est censé donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les informations qu’ils partagent avec les annonceurs, et de permettre aux sites web de continuer à monétiser leur contenu en affichant des annonces ciblées. Cependant, il reste des incertitudes sur la manière dont FLoC sera utilisé par les annonceurs et comment les utilisateurs pourront réellement contrôler les informations qu’ils partagent.